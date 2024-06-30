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أحمد جودة - القاهرة - بات عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من دخول قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غدًا فى الدوري الممتاز، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

وتعافى عمر كمال للشفاء من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، وسيتم حسم موقفه خلال مران اليوم، وأصبحت حظوظ دخوله قائمة مباراة طلائع الجيش كبيرة، حيث ينتظر قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني عقب المران.

ويسعى كولر، لاستعادة خدمات عبدالواحد، للاستفادة من خدماته، إلا أنه في نفس الوقت يخشى التعجل بمشاركته في المباريات، حتى لا يتعرض لإصابة أكبر قد تبعده عن الملاعب فترة طويلة خاصةً أنه من الأسماء التي يتم الاعتماد عليها.

وحقق الأهلي الفوز ضد فاركو، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

