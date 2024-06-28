نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري.. ثلاثي يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة فاركو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء التشكيل المتوقع كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات محمود عبد المنعم "كهربا".

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

من المقرر أن يعلب النادي الأهلي أمام نظيره فاركو مساء اليوم الجمعة الموافق 28-6-2024، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز

تذاع مباراة الأهلي وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت وبشكل خاص على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

حقق النادي الأهلي الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

فضلًا عن أن رابطة الأندية اعتبرت الأهلي فائز في مباراة الزمالك بعدما انسحب الأبيض من اللقاء، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وفاز فاركو على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب في إطار لقاءات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

