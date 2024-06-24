نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد قمر: وقعت مع الأهلي قبل الانتقال إلى الزمالك.. وعماد متعب سبب فشل انضمامي للأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد قمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات النادي الأهلي معه وتوقيعه مع المارد الأحمر، قبل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.

خالد قمر يكشف سبب رحيله عن الزمالك

وأكد خالد قمر في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي:" طلبت الرحيل عن نادي الزمالك، على سبيل الإعارة، بسبب رغبتي في اللعب بشكل أساسي".

وتابع:" أحلى حاجه حصلت في حياتي هو ارتدائي لقميص منتخب مصر، وشوقي غريب أعطاني ثقة كبيرة، وكنت ألعب حينها في فريق اتحاد الشرطة، وتحدثت معهم بشأن عرض الزمالك الذي كان مقدم ليه حينها".

خالد قمر يتحدث عن توقيعه مع النادي الأهلي

وأشار:" في هذا الوقت مضيت إلى النادي الأهلي بعدما فاوضني علاء عبد الصادق، قبل الانتقال إلى صفوف الزمالك، وحينها لم يكن هناك عرض من القلعة البيضاء ".

وأضاف: " أخذت قرار أنني لن انتقل إلى النادي الأهلي، واخترت الانتقال حينها إلى نادي إنبي، وذلك بسبب وجود مهاجمين مميزين في صفوف المارد الأحمر، مثل عماد متعب وعمرو جمال، ودومينيك، ولذلك كانت مشاركتي بشكل أساسي ستكون صعبة".

واستردك:" ولذلك اخترت الانتقال إلى نادي إنبي، حتى أضمن المشاركة في المباريات بشكل أساسي، لكي ألعب مع منتخب مصر، وهو ما قاله لي شوقي غريب، ولم يكن يهمني حينها النادي ولكنني كنت أنظر فقط للعب مع الفراعنة".

واختتم خالد قمر:" حينما انتقلت إلى نادي الزمالك، ضم النادي حينها باسم مرسي، وأحمد علي وعبد الله سيسيه، وكنت أنا المهاجم رقم 1 للفارس الأبيض ".

