نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات ميلان مع أنطونيو كونتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تطورات مفاوضات نادي ميلان الإيطالي مع المدرب المخضرم أنطونيو كونتي، لقيادة الفريق اللومباردي في الموسم المقبل.

وقرر مالك ميلان رحيل ستيفانو بيولي، مدرب الروسونيري في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد فشل الفريق اللومباردي في جميع البطولات التي شارك فيها وخروجه خالي الوفاض منها.

وقالت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، أن كونتي مدرب إنتر ميلان السابق، أبدي استعداده وموافقته على قيادة الروسونيري في الموسم المقبل.

وأضافت:"ميلان في محادثات سرية مع كونتي، النادي لا يسمح بمرور أي شيء من خلال الإعلام".

وأكملت الشبكة الإيطالية:"الأسماء التي تظهر حاليًا في الإعلام هي الخطة B".

وأوضحت أن كونتي يُتيح نفسه للميلان، لن تكون هناك مشكلة بالإتفاق على الراتب.

وأتمت:"كونتي يعلم تمامًا وضع الميلان، ولن يطلب طلبات مبالغ فيها في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة".

