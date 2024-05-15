نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لضم حارس عالمي.. النصر يحدد أول الراحلين الأجانب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي النصر السعودي أول الراحلين الأجانب، من أجل التعاقد مع حارس مرمي لتدعيم صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لذلك بدأت إدارة النصر الخطوات بتقليل قيمة العرض المالي للمدافع الإسباني إيمريك لابورت خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعيه لضم حارس مرمى من الطراز العالمي.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بمغادرة لابورت لصفوف النصر بعد نهاية الموسم الحالي، إثر استقباله لعدة عروض من أندية خارجية، ومن بينها عرض مغرٍ من ناديه السابق، أتلتيك بيلباو.

النصر يحدد سعر بيع إيمريك لابورت

وبحسب ما ورد في صحيفة "elgoldigital" الإسبانية، فإن إدارة النصر تبدي استعدادها لتقليل المبلغ المطلوب للتخلي عن لابورت من 40 مليون يورو، وذلك بعد انضمامه للفريق قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف الفائت.

وتناولت الصحيفة أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو توفير مكان في قائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع وجه جديد للموسم القادم.

النصر يضع عينه على يان أوبلاك

ويضع النصر نصب عينيه التوقيع مع يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، الذي أصبح متاحًا في السوق الصيفية. ومع ذلك، لن يتم التعاقد مع أوبلاك إلا إذا تمت الموافقة على رحيل لابورت، مما يفسح المجال أمام النصر لإضافة لاعب أجنبي جديد.

ما العروض المقدمة لرحيل لابورت؟

بالنسبة للعروض الإسبانية المقدمة للابورت، فقد تلقى عروضًا من أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد، لكن تظل هناك عقبة تتمثل في الراتب العالي للاعب، والذي قد يتطلب منه تخفيضه إذا كان يرغب في الانتقال والبحث عن تحدٍ جديد بعيدًا عن النصر.