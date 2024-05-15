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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريد بول سالزبورج، تعاقده مع بيباين لايندرز مساعد يورجن كلوب، ليكون مديرا فنيا للفريق النمساوي.

مساعد كلوب يتولى تدريب سالزبورج النمساوي

وأشار النادي النمساوي في بيان رسمي إلى أن لايندرز، 41 عاما، سيتولى المسؤولية اعتبارا من الموسم المقبل، ووقع عقدا مدته ثلاث سنوات حتى صيف 2027.

وبعيدا عن فترة قصيرة في عام 2018 تولى فيها تدريب فريق نيميجين، الناشط بدوري الدرجة الثانية الهولندي، عمل لايندرز /41 عاما/ كمدرب مساعد. في ليفربول في الفترة من 2015 إلى 2017 ومنذ عام 2018.

وبعد تقريبا تسع سنوات تولى فيها تدريب فريق ليفربول، أعلن كلوب في كانون الثاني/يناير الماضي رحيله بنهاية الموسم الجاري، وبعد ذلك أعلن لايندرز رحيله عن أنفيلد بهدف أن يصبح مديرا فنيا.