نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الزمالك مع فريق نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد 19 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تُقام المباراة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع مباريات بطولة الكونفدرالية الإفريقية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو - سيف الجزيري - إبرهيما نداي.