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أحمد جودة - القاهرة - صرحت تقارير صحفية عن دخول نادي الزمالك خلال الفترة الحالية في صفقة جديدة، ويسعى لضم يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان المغربي بنهاية الموسم الجاري.

لاعب نهضة بركان يسبب صداع في ذهن الزمالك للتعاقد معه

وينتهي تعاقد اللاعب مع نهضة بركان المغربي بنهاية الموسم، ويضعه حاليا الزمالك ضمن اهتماماته وضمه بصفقة انتقال حر.

وكشف موقع الأنباء المغربي عن تفاصيل سعي الزمالك لضم اللاعب ومؤكدا انه سيوفد مسؤولين إلى المغرب خلال الفترة المقبلة لإتمام التعاقد مع الفحلي.

مؤكدا أن نادي الزمالك بالفعل بدأ مفاوضاته مع الفحلي بعد موافقة من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد متابعة جيدة للاعب أثناء مشاركته في مباراتي النهائي.

وكان قد ارتبط اسم الفحلي بناديي الوداد والرجاء خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع فريق نهضة بركان.

ويلعب يوسف الفحلي صاحب ال27 عاما في مركزي الهجوم والجناح، وشارك هذا الموسم مع فريقه في 35 مباراة في مختلف البطولات.

