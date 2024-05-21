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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة دعم لأحمد حمدي لاعب الفريق، بعدما تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد سليمان يوجه رسالة للاعب الزمالك بعدما تأكد إصابته بالرباط الصليبي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الحصول على اللقب الإفريقي وخطف النقاط من نهضة بركان بعدما فاز عليه بهدف نظيف في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقدم أحمد سليمان الدعم للاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: سلامات يا حمدي.. منتظرينك ترجع أقوى وأفضل يا بطل".

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي، مؤكدا أنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن أحمد حمدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة في الخارج، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

