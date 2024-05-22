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أحمد جودة - القاهرة - كشف جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب عدم تدريب النادي الأهلي في عام 2018، بعدما كان قريبا للغاية من تولي قيادة القلعة الحمراء.

جوميز يكشف سبب عدم تدريب الأهلي في 2018

وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية:" الأهلي فاوضني عام 2018 وكنت قريبًا من إتمام التعاقد ولكنني اعتذرت بسبب مشاكل عائلية".

وتابع:" التنافس بين الأهلي والزمالك شيء مفيد لمصر، ومن الجيد أن يكون أكبر ناديين في إفريقيا بالوقت الحالي من مصر وهما الفريق الأبيض والأحمر".

ونجح المدرب البرتغالي في تحقيق أول بطولة قارية له مع نادي الزمالك "كأس الكونفدرالية الإفريقية" على حساب فريق نهضة بركان المغربي عقب الفوز بنتيجة هدف دون رد في موقعة الإياب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.