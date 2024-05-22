جوزيه جوميز يكشف مصير شيكابالا من الاستمرار داخل الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن موقفه من استمرار محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الفارس الأبيض، داخل القلعة البيضاء بالموسم المقبل.

موقف شيكابالا من الاستمرار مع الزمالك

وقال جوميز خلال تصريحات تلفزيونية:" شيكابلا هو روح الفريق ويجب الحفاظ عليه.. إذا أردنا أن ندعم الفريق فيجب دعم اللاعبين الذين يعرفون روح الفريق لانهم ينقلون هذه الروح للناشئين الصغار ويعلموهم كيف يمثلون الزمالك".

وتابع: "هؤلاء اللاعبين لا بد من الحفاظ عليهم سواء شيكابلا أو عمر جابر أمثلة ممتازة بالنسبة لي وإذا كان الرأي يعتمد علي فمن وجهة نظري استكمالهم مع الفريق امر ضروري".

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلًا:" لن يلعب شيكابلا إلى سن الـ 60 ولكن حتى إذا رحل يجب أن يكون مع الفريق سواء في الجهاز الفني أو الإداري أو مدير فني لفرق الناشئين لأن هذا النوع من اللاعبين لا بد أن يبقى ليأخذ بيد الفريق".

ومن الجدير بالذكر أن فريق الزمالك الأول لكرة القدم، حقق بطولة كأس الاتحاد الأفريقي بعد الفوز أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي ضمن منافسات إياب نهائي الكونفدرالية.