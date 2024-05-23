نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات الجولة 33 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق منافسات اليوم الخميس 23-5-2024 في الجولة الثالثة والثلاثين.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي

الفتح ضد الحزم – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الرياض ضد النصر – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الهلال ضد الطائي – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفيحاء ضد التعاون – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأخدود ضد الوحدة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبها ضد الخليج – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد ضد ضمك – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الرائد ضد الأهلي – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتفاق ضد الشباب – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس

يحتل كريستيانو رونالدو نجم النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويأتي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال في المركز الثاني برصيد 27 هدف، فيما يأتي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد في المركز الثالث برصيد 19 هدف.

كريستيانو رونالدو، النصر: 33 هدف.

أليكساندر ميتروفيتش، الهلال: 27 هدف.

عبد الرازق حمد الله، الاتحاد: 19 هدف.

فاشيون ساكالا، الفيحاء: 18 هدف.

فراس البريكان، الأهلي: 17 هدف.

أندرسون تاليسكا، النصر: 16 هدف.

جورج نكودو، ضمك: 15 هدف

أوديون إيجالو، الوحدة: 14 هدف.

برنارد مينساه، الطائي: 14 هدف.

مالكوم، الهلال: 14 هدف.