نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. 9 غيابات تضرب الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب العديد من اللاعبين عن مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في المواجهة المنتظرة التي تقام يوم السبت القادم الموافق 25 مايو.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت القادم في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وغاب عن قائمة النادي الأهلي كلا من:

_محمود الزنفلي بسبب عدم القيد

_عمر كمال بسبب عدم القيد

_كريستو بسبب عدم الجاهزية

_عمرو السولية بسبب عدم الجاهزية

_علي معلول بسبب الإصابة

_حمزة علاء، كريم نيدفيد، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح لأسباب فنية

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة لاعبيه استعدادا لمعسكر الترجي والتي تجمع بينهما في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - كريم فؤاد - أحمد نبيل "كوكا" - طاهر محمد طاهر- أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبوعلي - أنتوني موديست

