الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: أتالانتا تاريخي.. ماركا: مودريتش سيستمر لعام آخر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: أتالانتا تاريخي.. ماركا: مودريتش سيستمر لعام آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 23-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

 

١- لاجازيتا ديلو سبورت:

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أتالانتا تاريخي
​الدوري الاوروبي​ لك
الانتر بملكيته الجديدة سيستمر في الفوز على المدى الطويل


٢- كورييري ديلو سبورت:

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اتالانتا التاريخي يفوز بالدوري الاوروبي في دابلين
لوكمان يقسو على ليفركوزن يعد ٥١ مباراة دون خسارة
اوكتري: نحن مع الانتر لفترة طويلة

٣- ماركا: ليفاندوفسكي " مبابي لا يخيفنا "

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اتالانتا ٣-٠ ليفركوزن
اتالانتا يجرّد تشابي من رقمه المميز ويحرز الدوري الاوروبي
مودريتش سيستمر لعام آخر

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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