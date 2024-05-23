نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: أتالانتا تاريخي.. ماركا: مودريتش سيستمر لعام آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 23-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

١- لاجازيتا ديلو سبورت :



أتالانتا تاريخي

​الدوري الاوروبي​ لك

الانتر بملكيته الجديدة سيستمر في الفوز على المدى الطويل



٢- كورييري ديلو سبورت:



اتالانتا التاريخي يفوز بالدوري الاوروبي في دابلين

لوكمان يقسو على ليفركوزن يعد ٥١ مباراة دون خسارة

اوكتري: نحن مع الانتر لفترة طويلة

٣- ماركا: ليفاندوفسكي " مبابي لا يخيفنا "



اتالانتا ٣-٠ ليفركوزن

اتالانتا يجرّد تشابي من رقمه المميز ويحرز الدوري الاوروبي

مودريتش سيستمر لعام آخر