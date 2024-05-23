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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: أتالانتا تاريخي.. ماركا: مودريتش سيستمر لعام آخر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 23-05-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
١- لاجازيتا ديلو سبورت:
أتالانتا تاريخي
الدوري الاوروبي لك
الانتر بملكيته الجديدة سيستمر في الفوز على المدى الطويل
٢- كورييري ديلو سبورت:
اتالانتا التاريخي يفوز بالدوري الاوروبي في دابلين
لوكمان يقسو على ليفركوزن يعد ٥١ مباراة دون خسارة
اوكتري: نحن مع الانتر لفترة طويلة
٣- ماركا: ليفاندوفسكي " مبابي لا يخيفنا "
اتالانتا ٣-٠ ليفركوزن
اتالانتا يجرّد تشابي من رقمه المميز ويحرز الدوري الاوروبي
مودريتش سيستمر لعام آخر