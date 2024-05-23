نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للساق الواحدة يواجه المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة مع نظيره المغرب، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري والتي تقام على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كل من:-

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط: محمود عبدالعظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن.

الهجوم: حسني مبارك، عبدالله مصطفى، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، أشرف إسماعيل إبراهيم.

ويتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبوالعينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، وخالد عبدالحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

