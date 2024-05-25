ريال مدريد يعلن تجديد عقود 3 لاعبين بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - ينوي نادي ريال مدريد، الإعلان عن تجديد 3 لاعبين بعد خوض لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، الأول من يونيو المقبل.

ريال مدريد يجدد مع 3 لاعبين

وحسب ما أةرده موقع "ريليفو" الإسباتي فأنه سيتم الإعلان عن تجديد عقود كل من لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وأندرية لونين بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن لوكا مودريتش قد اقترح على ريال مدريد تخفيض راتبه في عقده الجديد من أجل البقاء في النادي، وهي أكبر رغبته.

وذكر الموقع أن تجديد عقد لوكا مودريتش لا يرتبط أبدًا بقرار رحيل توني كروس، وكلاهما كانا سيبقيان، وعندما تم إبلاغ كارلو أنشيلوتي بأخبار بقاء اللاعب الكرواتي كان سعيدًا جدًا.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريالىمدريد، بأنه سيكون قادر على الاعتماد على كلا لاعبي خط الوسط في الموسم المقبل.