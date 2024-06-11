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أحمد جودة - القاهرة -

يعود التونسي مهتز زدام إلي التدريبات الجماعية مع المصري خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء مهمته الرسمية في المشاركة مع منتخب بلاده خلال تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

معتز زدام يعود للمصري بعد انتهاء مهمته مع متتخب تونس

حسم التعادل السلبي مباراة تونس وناميبيا يوم الأحد الماضي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وارتفع رصيد نسور قرطاج إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بفارق نقطتين عن ناميبيا صاحبة الوصافة.

خاض الفريق البورسعيدي مباراة ودية جمعته بنظيره النصر الليبي وانتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل من الفريقين مساء أمس الأثنين استعدادا لمواجهة الزمالك بالجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

تنطلق مباراة المصري والزمالك بالجولة السادسة والعشرين في السابعة مساء يوم الأثنين المقبل الموافق السابع عشر من يونيو الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة بعدما خاض 24 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبو المصري 24 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

