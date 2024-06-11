نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. جمهور غينيا بيساو استقبال خاص و يهتف باسم محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هتف جمهور غينيا بيساو باسم نجم المنتخب المصري محمد صلاح رغم تسجيله لهدف تعادل بلاده في مرمى المنتخب الغيني، خلال مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026

وقام محمد صلاح بتصوير عدد كبير من المشجعين تجمهروا حول حافلة المنتخب المصري أثناء مغادرتها ملعب 24 سبتمبر الذي يقع في العاصمة بيساو.

ونشر صلاح الفيديو القصير عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، على هيئة قصة قصيرة "ستوري"، مقدمًا للجمهور الغيني الشكر بوضع قلبين على الفيديو.

وسجل محمد صلاح هدف تعادل منتخب مصر في الدقيقة 70 بتسديدة مُتقنة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل فردي رائع على الرواق الأيمن فور تسلمه تمريرة طولية من مروان عطية، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1، وتستمر مصر في تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو.

ورفع هداف ليفربول رصيده من الأهداف الدولية مع منتخب مصر إلى 56، مواصلًا التألق في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر محمد صلاح لائحة هدافي التصفيات الإفريقية برصيد 5 أهداف بالتساوي مع مواطنه محمود تريزيغيه.