منتخب أستراليا يفوز على فلسطين بخمسة أهداف دون مقابل

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أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب أستراليا على نظيره منتخب فلسطين، بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام أستراليا في المباراة التي تقام ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية بـتصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب فلسطين أمام أستراليا

وأعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين تشكيل فريقه ضد أستراليا ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية بـتصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

ويقود منتخب فلسطين ياسر حمد لاعب الزمالك.

تشكيل منتخب فلسطين أمام أستراليا

الحارس: رامي حمادة.

الدفاع: ياسر حمد – ميلاد تيرميناني – محمد صالح – كاميلو سالدانا.

الوسط: محمد باسم – عميد محانجة – جوناثان كانتيلانا.

الهجوم: إسلام البطران - عمر فرج – موسى فيراوي.

وغاب وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة خلال مواجهة لبنان.

ويحتل منتخب أستراليا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما يأتي منتخب فلسطين في مركز الوصافة بثماني نقاط، ليحسما بطاقة صعودهما.

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الأخيرة التي تضم إلى جواره منتخبات أستراليا ولبنان وبنجلاديش.