لايبزيج يعلن تمديد تعاقده مدربه حتى 2026

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمديد تعاقده مع ماركو روزه، المدير الفني للفريق، لمدة عام وحتى 2026.

لايبزج يعلن تمديد تعاقده مع روزه حتى 2026

وقال روزه في بيان للنادي:" سعيد لأننا سنستمر سويا. أنا مولود هنا وأشعر أنني في منزلي في المدينة والمنطقة".

وأضاف:"منذ وصولي لتدريب لايبزج، تمكنا أن ندافع عن لقب كأس ألمانيا، وتوجنا بلقب كأس السوبر. خلف الكواليس، النادي يعمل بكل قوة للتأكد من أن يكون لدينا أفضل فريق ممكن".

وأردف:" نعلم بأن بإمكاننا تحقيق المزيد، وأننا نريد المزيد. نحن طموحون وسنظل كذلك، لذلك، نحافظ على تركيزنا فيما ينتظرنا".

وقال جوان بلينجي، المدير العام:" احتفلنا بالعديد من النجاحات سويا خلال العامين الماضيين. لعب ماركو دورا حاسما في هذا، ونود أن نستمر في تحقيق طموحاتنا معه في المستقبل".

وارتبط اسم روزه، لوقت قصير، مؤخرا بتدريب ميلان الإيطالي.