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أحمد جودة - القاهرة - بدا الجناح التشيلي أرتورو فيدال، لاعب كولو كولو المحلي، "حزينا وغاضبا للغاية" لعدم استدعائه لمنتخب بلاده الذي يخوض كأس كوبا أمريكا في الولايات المتحدة من قبل المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.

فيدال: كنت أرغب في الانضمام لقائمة تشيلي بكوبا أمريكا



وقال لاعب الوسط البالغ من العمر 36 عاما، خلال مؤتمر صحفي لكولو كولو: "الأمر لا يتعلق بكرة القدم، إنه قرار المدرب. لديه كل الحق في اختيار لاعبيه ومن يعتقد أنهم سيؤدون على أكمل وجه في كوبا أمريكا. كنت أود الانضمام".

وأكد اللاعب الذي خاض 142 مباراة دولية مع المنتخب التشيلي "كنت سأسعد بشدة لو تواجدت مع الفريق، لم يحالفني الحظ هذه المرة، لكن ينبغي أن أشجع من خارج الخطوط".

كان فيدال ضمن القائمة المبدئية المكونة من 55 لاعبا استدعاهم جاريكا استعدادا للمشاركة في كوبا أمريكا، لكن تقرر استبعاده رغم أنه كان ضمن الجيل الذهبي لتشيلي الذي حقق لقب كوبا أمريكا مرتين متتاليتين في 2015 و2016.

