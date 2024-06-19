نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن فيوتشر أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، بين فريق مودرن فيوتشر ونظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من دوري نايل.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي:



حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، ومحمود رزق، وعلي الفيل، وجوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، ومحمد صادق، وكجالي درامي، وخالد رضا، وعبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على دكة بدلاء مودرن فيوتشر أمام سيراميكا كليوباترا كل من:

محمود حمدي، وطارق طه، والحاجي باري، وباسم علي، ومحمد ربيعة، وأحمد عاطف، ومحمد فاروق، وعلي زعزع، ومحمد نصير.