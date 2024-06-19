نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة كرواتيا بعد التعادل أمام ألبانيا بكأس أمم أوروبا "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية؛ جدول ترتيب مجموعة كرواتيا بعد التعادل أمام ألبانيا، في المباراة التي جرت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا للنسخة الحالية.

وسقط منتخب كرواتيا في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب ألبانيا بنتيجة هدفين لمثلها، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ترتيب مجموعة كرواتيا بعد التعادل أمام ألبانيا



وبهذه النتيجة؛ يتذيل منتخب كرواتيا ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد منتخب ألبانيا في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.



ويأتي ترتيب المجموعة على النحو التالي:

1- إسبانيا 3 نقاط.

2- إيطاليا 3 نقاط.

3- ألبانيا نقطة واحدة

4- كرواتيا نقطة واحدة