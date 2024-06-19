أحمد ريان يقود تشكيلة سيراميكا كليوباترا أمام فيوتشر في الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر، ضمن مباريات الجولة ال 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدورى المصري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - نور علاء - محمد توني - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - چون ايبوكا.