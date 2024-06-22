نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشمال يفاجئ جماهيره بإعلان التعاقد مع الجزائري بونجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم السادة رئيس نادي الشمال عن إتمام التعاقد مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح لمدة 3 مواسم قادمة عقب رحيل اللاعب عن صفوف السد مع نهاية الموسم.

الشمال ينهي اتفاقه مع بغداد بونجاح

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادي الشمال والذي أقيم اليوم حيث أكد رئيس نادي الشمال أن التعاقد تم أمس وأن نادي الشمال يطمح لبناء فريق قوي بالتعاقد مع مهاجم صاحب خبرة كبيرة بالدوري القطري مثل بغداد بونجاح.

وأعلن بغداد بونجاح صاحب ال32 عاما في وقت سابق رحيله عن السد مع نهاية تعاقده وأشار إلى إحتمالية توجهه للاحتراف بالدوري السعودي إلا أنه عاد وقام بالتوقيع لنادي الشمال.

وعلى هامش إجتماعات الجمعية العمومية بنادي الشمال تم إعلان إعتماد فوز إبراهيم السادة بمنصب رئيس النادي بالتزكية وعبدالله الشمسان نائبا حتى عام 2028.