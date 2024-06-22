نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. ترتيب مجموعة منتخب البرتغال بعد الفوز أمام تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز أمام تركيا مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتمكن رفاق رونالدو من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، سجل الأهداف كل من برناردو سيلفا، صامت أكايدن "بالخطأ في مرماه"، برونو فيرنانديز في الدقائق 21 و29 و55.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة برفقة منتخبات، تركيا، جورجيا، التشيك.

ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز أمام تركيا

1- البرتغال: 6 نقاط.

2- تركيا: 3 نقاط.

3- التشيك: نقطة واحدة.

4- جورجيا: نقطة واحدة.