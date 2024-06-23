نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟.. 10 معلومات لا تفوتك عن الإسباني أليخاندرو مونييز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، والتي تجمع بينهما الثلاثاء القادم لحساب مباريات دوري نايل للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا جاء فيه:" يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

10 معلومات لا تفوتك عن الإسباني أليخاندرو مونييز

يبلغ من العمر 33 عاما.

حصل على الشارة الدولية عام 2022.

لم يقود أي مباراة قارية كحكم ساحة وكان حكما رابعا في مشاركاته في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

تولى قيادة مباراة ودية بين كولومبيا ورومانيا في مارس الماضي كأول لقاء ساحة كحكم دولي.

أدار مونييز أكثر من لقاء لصالح ريال مدريد وبرشلونة في بطولتي الدوري الإسباني والكأس.

ظهر في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في يناير 2023، كحكم رابع في فوز البارسا 3-1 على ملعب "الملك فهد الدولي" في السعودية.

خاض حتى الآن 183 مباراة في مسيرته.

أشهر 947 بطاقة صفراء، و65 بطاقة حمراء.

أدار آخر مباراة له بين جيرونا وغرناطة في الليجا يوم 24 مايو 2024.

أدار في موسم 2023/2024، 26 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، أشهر خلالها 125 بطاقة صفراء بمعدل 5 بطاقات صفراء في المباراة الواحدة، بجانب إشهاره 5 بطاقات حمراء.