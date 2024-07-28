نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يفسخ عقد لاعبه و3 أندية فرنسية تهدد صفقة بن رمضان.. قرار حاسم بشأن عبد المنعم والنني للدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الأهلي يستقر على فسخ عقد الصخرة

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع لاعبه محمود متولي على فسخ تعاقده مع النادي الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة ورحيله بشكل رسمي عن النادي.

واتفق مسؤولو النادي الأهلي مع متولي على فسخ التعاقد معه هذا الصيف ليرحل بشكل رسمي عن الأهلي.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

3 عروض فرنسية تهدد صفقة الأهلي المنتظرة

ئكشفت تقارير فرنسية عن وجود منافسة شرسة بين ثلاث أندية فرنسية والنادي الأهلي المصري على ضم الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط فريق فرينكفاروزي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يسعى النادي الأهلي لتعزيز خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بناءً على طلبات المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعد رحيل اللاعب المالي أليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي. يعتبر بن رمضان أحد أولويات النادي الأهلي في هذا السياق.

وفقًا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أبدت ثلاث أندية فرنسية اهتمامها بالتعاقد مع محمد علي بن رمضان. تراقب أندية تولوز وستاد رين وسانت إيتيان اللاعب منذ تألقه في مواجهة تونس أمام فرنسا في كأس العالم 2022.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

قرار حاسم من الأهلي بشأن عروض رحيل عبدالمنعم

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي، قرارًا جديدًا بشأن عروض رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

تلقى النادي الأهلي في الفترة الماضية، عروضًا خارجية من أجل التعاقد مع المدافع محمد عبدالمنعم وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب قناة “أون تايم سبورتس” فأن النادي الأهلي قرر تأجيل مناقشة العروض المقدمة بشكل شفهي أو رسمي بشأن محمد عبد المنعم.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

محمد النني يقترب من الجزيرة الإماراتي

تلقى أحد نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، عرضا من الدوري الإماراتي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وتضع أندية الدوري الإماراتي في الفترة الأخيرة، العديد من نجوم الدوري المصري على رأس التعاقدات الصيفية المنتظرة هذا الصيف.

وأكدت تقارير صحفية في الوقت الحالي، وجود عرضا من نادي الجزيرة الإماراتي، للحصول على خدمات محمد النني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

حقيقة ترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة

أكد الاعلامي مدحت شلبي، ان خلال الأيام السابقة تم نشر على بعض المواقع أسماء لقائمة مرشحة لانتخابات اتحاد الكرة برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.

وقال مدحت خلال تصريحات تلفزيونية: الحقيقة في هذا الموضوع ان المهندس محمود طاهر بيفكر يترشح لرئاسة اتحاد الكرة ده حقيقي، ولكن هو لم يحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف: قائمة المهندس محمود طاهر هيكون فيها نائب الرئيس محمد الإتربي، وأبرز الأعضاء ماجد سامي وبعض الأسماء الشابة لم يتم الاستقرار عليها بشكل نهائي حتى الآن، وعلى الجانب الآخر المهندس هاني أبو ريدة في الصورة ولكن بشكل جديد.