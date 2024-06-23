نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير: الفيفا يهدد الزمالك بالحرمان من المشاركة في البطولات الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طالب الأندية التي لديها أزمات ومشاكل مع لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى، بحلها وتوفيق أوضاعها قبل 30 يونيو الجاري.

الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية

أوضح شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت إف إم" أن نادي الزمالك سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم يوفق أوضاعه قبل نهاية الشهر الجاري، خاصة أن هذه القضايا خارجية. وأشار إلى أن هناك أزمة محتملة في مشاركة الفريق في البطولات الإفريقية الموسم المقبل، مما يستدعي تحركًا سريعًا من اتحاد الكرة المصري.

أكد أحمد شوبير أن الأهم حاليًا هو ضمان مشاركة نادي الزمالك في البطولات الإفريقية، خاصة مع ضيق الوقت حيث أصبحنا في الأسبوع الأخير من شهر يونيو.

جدير بالذكر أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك قد ضمن مشاركته في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل، باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه بالبطولة على حساب نهضة بركان المغربي.