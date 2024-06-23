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أحمد جودة - القاهرة - وضع مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، عينه على أحد نجوم فريق جنوى الإيطالي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

اتحاد جدة يرغب في ضم نجم الدوري الإيطالي

ووفقا لموقع "fotbolti" الأيسلندي، فإن نادي الاتحاد يسعى لتدعيم هجومه بالتعاقد مع الأيسلندي ألبرت جودموندسون لاعب جنوى.

وأوضح الموقع أن برينيار إنجاسون أحد أقارب اللاعب أشار عبر بودكاست "جولا سبجالدو"، إلى أن الاتحاد يريد التعاقد مع جودموندسون.

وأكد برينيار أن إجابة جودموندسون واضحة بشأن العرض السعودي، وهي أنه لن ينظر إليه إلا إذا لم يكن هناك أي عرض مثير للاهتمام في أوروبا.

ولعب ألبرت جودموندسون مع جنوى في الموسم الماضي 2023-2024، 37 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 16 هدفًا وصنع 5 آخرين.