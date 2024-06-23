قائمة الهدافين في كأس أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا وسط منافسات قوية بين كل المجموعات الست في البطولة العالمية.

وفي ما يلي ترتيب الهدافين في كأس أمم أوروبا 2024 في كرة القدم المقامة في ألمانيا حتى 14 يوليو القادم:

- هدفان -

جمال موسيالا (ألمانيا)، إيفان سخرانس (سلوفاكيا)، جورج ميكوتادزهو(جورجيا)

قمة نارية بين كرواتيا وإيطاليا على البطاقة الثانية لمجموعة الموت



أُطلق على المجموعة الثانية في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا لقب "مجموعة الموت" لضمها ثلاثة منتخبات من العيار الثقيل، وبعدما خرجت منها إسبانيا بالبطاقة المباشرة الأولى إلى ثمن النهائي، تتنافس إيطاليا، حاملة اللقب، وكرواتيا ثالثة مونديال 2022، على الثانية والبقاء في المنافسة الاثنين على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيج.

تفوقت إسبانيا، بطلة 1964 و2008 و2012، عن جدارة على المنتخبين بفوزها على كرواتيا بثلاثية نظيفة وعلى ايطاليا بهدف وحيد وحجزت البطاقة الأولى وصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، وستخوض مباراة تحصيل حاصل في دوسلدروف امام ألبانيا المطالبة بالفوز للحاق بركب المتأهلين أقله بين أحد أربعة منتخبات في المركز الثالث.