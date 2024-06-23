سيراميكا كيلوباترا يهزم المصري في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كيلوباترا، الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وسجل صديق ايجولا لاعب سيراميكا كيلوباترا الهدف الأول في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثاني لسيراميكا كيلوباترا في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة يحتل النادي المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما يتواجد سيراميكا كيلوباترا بالمركز الثامن برصيد 37 نقطة.

تشكيل المصري ضد سيراميكا كيلوباترا

وجاء تشكيل النادي المصري في مواجهة سيراميكا كيلوباترا كالتالي: “محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف”.

تشكيل سيراميكا كيلوباترا ضد المصري

وجاء تشكيل سيراميكا كيلوباترا في مواجهة المصري؛ كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ونقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.