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أحمد جودة - القاهرة - يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي في المباراة المقبلة بالدوري أمام سموحة.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، على استاد الإسكندرية في لقاء الجولة 28 من بطولة الدوري.

بيراميدز يفقد الكرتي أمام سموحة

وحصل وليد الكرتي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء المقاولون العرب بالجولة 27 على استاد الدفاع الجوي، ليتأكد غيابه أمام سموحة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

