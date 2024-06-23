حارس ليفربول يقترب من الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب حارس مرمى فريق ليفربول، من الرحيل عن صفوف “الريدز” صوب الدوري الإسباني وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

أدريان يغادر ليفربول هذا الصيف ويعود إلى بيتيس

أكد الصحفي الإيطالي رودي جاليت عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن حارس المرمى الإسباني أدريان سان ميجيل سيغادر صفوف ليفربول بشكل مؤكد ليصبح حرًا في سوق الانتقالات.

وقال جاليت أن حارس المرمى البالغ من العمر 37 عامًا، جاهز للانضمام مرة أخرى إلى ريال بيتيس الإسباني هذا الصيف.

وكان أدريان قد لعب لصفوف ريال بيتيس في موسم 2012-13 ومنه إلى وست هام يونايتد حتى 2019 ثم انتقل إلى ليفربول.