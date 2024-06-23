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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نيوكاسل يرصد التعاقد مع نجم ميلان في الميركاتو الصيفي

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، أن نيوكاسل يعمل على التعاقد مع فيكايو توموري مدافع الروسونيري في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوفه في الموسم القادم.

وقال الموقع الإيطالي، أن عرض بقيمة 40 إلى 50 مليون يورو قد يفتح باب المفاوضات بين ميلان ونيوكاسل لنقل توموري إلى الفريق الإنجليزي.

ويعد توموري من أحد أعمدة الفريق اللومباردي، خلال المواسم الأخيرة، حيث ساعد الميلان في حصد لقب الدوري الإيطالي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023 قبل أن يخرج أمام إنتر ميلان.