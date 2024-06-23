نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انتقال جوشوا كيميتش إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح رحيل جوشوا كيميتش عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، قريبًا من أي وقت مضي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تطورات انتقال جوشوا كيميتش إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي

وقال فلوريان بليتنبرغ صحفي "سكاي سبورتس"، أن احتمالية مغادرة كيميتش عن بايرن ميونخ زادت عن قبل، لا مشكلة لدىااللاعب أن يبقى الموسم القادم ثم ينتقل بصفقة مجانية بعدها.

وأضاف بليتنبرغ، بايرن ميونخ مستعد للإستماع إلى العروض، بعد كأس أمم أوروبا 2024 سيتضح كل شىء بخصوص كيميتش.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني يسعي جاهدًا للحصول على خدمات كيميتش في الميركاتو الصيفي، بناء على طلب هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني الذي يأمل في ضم اللاعب إلى صفوف البلوجرانا.

