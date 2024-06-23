فيستون ماييلي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بدوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - اختير المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة المقاولون بالدوري المصري الممتاز.

فيستون ماييلي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون بنتيجة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 27 من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وسجل هدفين، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز الثاني عشر على التوالي ليرفع الفريق رصيده إلى 62 نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق سموحة، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.