نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واقعة غريبة في مباراة بيراميدز والمقاولون بسبب رجل المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز، واقعة غريبة بشأن جائزة رجل المباراة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا مهمًا على نظيره فريق المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

واقعة غريبة في مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وحصد الكونغولي فيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز، جائزة رجل المباراة بعد الأداء الرائع الذي قدمه أمام المقاولون العرب ونجاحه في تسجيل هدفين.

ماييلي انتظر عقب نهاية اللقاء من أجل استلام الجائزة، بجانب مراقب المباراة، إلا أن المفاجأة تمثلت في عدم تواجد الجائزة من الأساس، ليتم إخطار اللاعب بذلك الذي غادر ملعب المباراة غاضبًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة.