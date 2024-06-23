نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لاعب ريال مدريد يعلن رحيله برسالة وداع مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعب ريال مدريد، على توجيه رسالة وداع للجماهير بعد انتهاء رحلته داخل النادي الملكي.

توبياس يرحل عن ريال مدريد

أعلن البرازيلي فينيسيوس توبياس، رحيله بشكل رسمي عن صفوف ريال مدريد كاستيا، وعودته إلى فريقه الأصلي شاختار الأوكراني وذلك بعد نهاية فترة إعارته.

وكتب توبياس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “لقد حان الوقت لنقول وداعا، نراكم لاحقا!".

وتابع: “لقد كانت سنتان جميلتان مليئة بالكثير من التعلم والخبرة والنمو، إلى الجهاز الفني والمدراء والزملاء، امتناني الأبدي”.

واختتم: "أشكركم على إتاحة الفرصة لارتداء هذا القميص، سنلتقي مرة أخرى أيها المدريديستا. شكرا على كل شيء. هلا مدريد".