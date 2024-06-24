نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيقاف قيد الزمالك مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسؤولو الزمالك صدمة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية بعد إيقاف القيد من جديد بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم. إيقاف قيد الزمالك وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيد الزمالك من جديد بسبب عدم التزام النادي الأبيض بسداد مستحقات الثنائي الفيس جونزاليس وأندريه اوليفيرا سوسة مساعدي المدرب البرتغالي جوزفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للأبيض. وتبلغ مستحقات الثنائي الأجنبي ألفيس جونزاليس وأندريه أوليفيرا سوسة 28 ألف دولار بواقع 14 ألف دولار لكل مدرب. من جانبه علم دوت الخليج الرياضي أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيقوم بسداد مستحقات الثنائي الأجنبي المساعد لفيريرا بشكل طبيعي لاسيّما وأن مبلغ الغرامة ليس بالرقم الكبير. ويعاني مجلس إدارة نادي الزمالك من أزمة كبرى تتمثل في إيقاف قيد النادي بسبب مستحقات المغربي خالد بو طيب والتي بلغت 2 مليون و400 ألف يورو.

