نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل لـ كولر بعد ضياع صفقة بلعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حالة غضب شديدة من إدارة القلعة الحمراء بعد فشل صفقة زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، الذي كان يسعى لضمه في الموسم الجديد.

زين الدين بلعيد يشعل أزمة بين كولر والأهلي

فشل النادي الأهلي، في حسم صفقة بلعيد الذي وقع رسميًا لنادي سانت ترويدن البلجيكي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الأهلي، إلا أنه فضل الاحتراف الأوروبي عن اتخاذ قرار بالتواجد في الدوري المصري.

وفوجئ كولر بفشل الصفقة، بالرغم تأكيدات إدارة الأحمر بانضمام اللاعب للفريق بالميركاتو الصيفي المقبل، وهو ما جعله يصب غضبه على لجنة التخطيط والإدارة التي تباطئت في حسم الصفقة رغم حسم كل التفاصيل الشخصية مع اللاعب الجزائري.

وطلب المدرب السويسري، من إدارة الأهلي سرعة إيجاد البديل لصفقة بلعيد لحل أزمة دفاع الأهلي في ظل رغبة محمد عبدالمنعم الملحة بالرحيل للاحتراف الأوروبي، وعد قناعته بأي مدافع محلي للتعاقد معه بالموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويقود المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، فى الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه وسانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.