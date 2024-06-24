نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كواليس بيان الزمالك برفض لعب مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو الزمالك موقفهم النهائي بشأن خوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدي "الأهلي" والمقرر إقامتها مساء غدًا الثلاثاء.

كواليس بيان الزمالك بشأن عدم خوض القمة

واستقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على تمسكهم بموقفهم المعلن بعد مباراة المصري البورسعيدي بعدم استكمال مباريات الدور الثاني حتى انتهاء كافة مؤجلات الدور الأول من البطولة.

من جانبه أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولي رابطة الأندية المصرية بعدم حضور الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي بالدوري المصري غدًا.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التصعيد ضد رابطة الأندية والاتحاد المصري لدى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي نفس السياق ينتظر عشاق ومحبو الزمالك البيان الرسمي للمتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأبيض بعد قليل عبر شاشة النادي الرسمية.