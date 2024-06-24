نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفوز بالقمة أمام الزمالك دون لعب المباراة.. كواليس الاتفاق السري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُسدل الستار على أزمة مواجهة القمة المصرية رقم 128 بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها مساء غدًا الثلاثاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يفوز بالقمة المصرية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف النادي الأخير بشأن خوض مواجهة القمة المصرية أمام الأهلي واستكمال مباريات الدوري العام.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إلغاء معسكر الفريق الحالي وعدم خوض مباراة الأهلي بالدوري والتمسك بمطالب النادي المعلنة بعد مباراة المصري البورسعيدي.

وتابع المصدر أن هناك اتفاق تم بين مسؤولي رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب ومجلس الزمالك باعتماد فوز الأهلي غدًا دون ذهابه لأرض الملعب.

وأتم المصدر موضحًا أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر بشكل نهائي تصعيد شكواه ضد رابطة الأندية المصرية والاتحاد المصري إلى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

