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أحمد جودة - القاهرة - حصل حارس مرمى ​كوستاريكا​، ​باتريك سيكويرا​، على جائزة أفضل لاعب في المباراة من نجوم ​منتخب البرازيل​، بعد أدائه المثالي في التعادل السلبي في أولى جولات ​كوبا أميركا 2024​.

لم يشعر الجمهور الكوستاريكي بغياب الحارس الأسطوري ​كيلور نافاس​، بفضل تألق سيكويرا الذي أنقذ شباكه من ثلاث تسديدات خطيرة، منها تسديدة صاروخية من ​لوكاس باكيتا​ وأخرى من غيليرمي أرانا، وثالثة من نيران صديقة.

سيكويرا رجل مباراة كوستاريكا والبرازيل

سيكويرا، الذي يلعب في نادي إيبيزا الإسباني، تلقى تحية كبيرة من زملائه بعد إنقاذه المذهل لرأسية من زميله في الدفاع، حيث أظهر ردة فعل سريعة ورشاقة عالية لإبعاد الكرة من الزاوية اليمنى.

وصلت تسديدات البرازيل إلى 15، منها 11 خارج المرمى، و4 تصدى لها سيكويرا ببراعة.

باتريك سيكويرا، البالغ من العمر 25 عامًا، يبدو أنه سيصبح من الحراس المطلوبين في الانتقالات الصيفية إذا واصل تألقه وساعد بلاده في بلوغ دور الثمانية.