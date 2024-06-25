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أحمد جودة - القاهرة - شبّهت وسائل الإعلام الايطالية هدف ​ماتيا زاكاني​ في مرمى ​كرواتيا​ بالهدف الذي أحرزه ​اليساندرو ديل بييرو​ في الدقيقة الأخيرة من مباراة نصف نهائي كأس العالم 2006 على الأراضي الألمانية في شباك حارس ألمانيا يانز ليمان.

واتبع زاكاني نفس تكتيك ديل بييرو في التسديد، حيث انحنى بجسده ووجه الكرة بباطن القدم اليمنى مقوسة في الزاوية اليسرى العليا للمرمى، محرزا هدف التعادل وبطاقة التأهل ل​منتخب إيطاليا​ إلى الدور الثاني من ​يورو 2024​.

زاكاني: ديل بييرو مثلي الأعلى في كرة القدم

واعترف زاكاني بأن ديل بييرو هو مثله الأعلى في كرة القدم، وقال: "علقت صورته في غرفتي عندما كنت صغيرًا".

وأضاف: "جمعنا لقاء مؤخرًا عندما زار المنتخب قبل بدء البطولة، وتحدثت معه عبر إنستغرام. أتمنى أن يكتب لي تعليقًا".