نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتم اختيار أفضل ثالث في يورو 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب دور المجموعات من الانتهاء في مسابقة "يورو 2024"، حيث سينتقل الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى الدور الثاني، فيما سينتظر منتخب واحد انتهاء كامل مباريات هذا الدور للانضمام إلى الثلاثة الآخرين كأفضل ثالث، ليكتمل عقد المنتخبات الـ16.

ولكن، ما هي شروط اختيار المنتخب كأفضل ثالث في المجموعات؟

وفق شروط الاتحاد الاوروبي (المادة21 البند الثالث)، يتم مقارنة المنتخبات التي حلت في المركز الثالث في المجموعات، وفق المعايير التالية:

1- اعلى عدد من النقاط

2- اعلى فارق اهداف.

3- اعلى عدد اهداف مسجّلة.

4- اعلى عدد فوز.

5- اقل عدد من النقاط بفعل البطاقات الصفراء والحمراء في مجمل مباريات الدور الأول (البطاقة الحمراء تساوي 3 نقاط، البطاقة السفراء تساوي نقطة واحدة، الطرد من المباراة بعد نيل بطاقتين يساوي 3 نقاط).

6- المرتبة التي يحتلها المنتخب في تصفيات اوروبا، اما في حال كانت المانيا (البلد المضيف)، فسيتم اعتماد القرعة.