عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل قائده

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن رحيل ناتشو فيرنانديز عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد 23 عامًا قضاها مع الفريق الملكي.

بيان ريال مدريد بشأن ناتشو

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس: "يعلن نادي ريال مدريد أن قائدنا ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد".

وتابع البيان: "يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا".

وواصل البيان: "أنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته الكابتن الذي رفع الكأس الخامسة عشرة في ويمبلي وهو واحد من اللاعبين الخمسة الذين فازوا بستة كؤوس أوروبية في تاريخ كرة القدم بأكمله ومع أكبر عدد من الألقاب في تاريخ نادينا".

وأتم البيان: "يشعر جميع مشجعي ريال مدريد بأقصى درجات الفخر تجاه لاعب من أكثر اللاعبين الشباب الأسطوريين في تاريخنا.. ويتمنى ريال مدريد له ولعائلته حظًا سعيدًا في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

