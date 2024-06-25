نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يفاجئ البائع.. شاهد ماذا فعل نجم منتخب البرازيل قبل مواجهة كوستاريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي وهو يتفاعل مع أحد البائعين الذي يقوم ببيع قمصان لمنتخب راقصي السامبا.

ويغيب نيمار حاليًا عن المشاركة مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

تعرض نيمار للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة ضد أوروجواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، في تصفيات كأس العالم.

نيمار يفاجئ بائع ويشتري قميص البرازيل

حرص نيمار على دعم زملائه في البرازيل، وتواجد في ملعب صوفي لحضور مباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا في كوبا أمريكا 2024 بالولايات.

وانتشر فيديو لـ نيمار وهو يوقف الحافلة التي تنقله لملعب المباراة، ويستدعي أحد الباعة المتجولين من الطريق ليشتري قميص منتخب بلاده.

قائمة البرازيل في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) – بينتو (أتليتكو باراناينسي).

الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – دانيلو (يوفنتوس) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – جابريل ماجاليس (أرسنال) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – يان كوتو (جيرونا) – لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان) – ويندل (بورتو).

الوسط: لوكاس باكيتا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – أندريس بيريرا (فولهام) – جواو جوميز (ولفرهامبتون).

الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – رافينيا (برشلونة) – رودريجو (ريال مدريد) – جابريل مارتينيلي (أرسنال) – سافيو (جيرونا) – إندريك (بالميراس) – إيفانلسون (بورتو).