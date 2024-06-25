نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب النمسا يعمق جراح هولندا ويسجل الهدف الثاني.. شاهد بالفيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المنتخب النمساوي من جديد برأسية رائعة ليعمق جراح نظيره الهولندي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا.

وسجل رومانو شميد لاعب وسط المنتخب النمساوي هدف منتخب بلاده الثاني في المباراة عند الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليعطيهم التقدم من جديد.

وكان كودي جاكبو قد تمكن من تسجيل هدف التعادل لمنتخب هولندا مع بداية شوط اللقاء الثاني بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بعدما سجل منتخب النمسا هدف الافتتاح في اللقاء عند الدقيقة 6 من عمر المباراة بعد خطأ فادح من لاعب هولندا.

واحرز دونيل مالين الهدف الأول لمنتخب النمسا في اللقاء عن طريق الخطأ في مرماه بعد كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بنجم هولندا ليسجلها في مرماه.

وشهد شوط اللقاء الأول بين الفريقين سيطرة للاعبي النمسا على مجريات شوط المباراة الأول، وكان هناك العديد من الفرص الضائعة لصالح الفريقين.

ولكن منتخب هولندا اهدر فرصة خطرة عن طريق ديباي مهاجم الفريق بعد تصويبة قوية ارتطمت بالعارضة عند الدقيقة 41 من عمر المباراة.