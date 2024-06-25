نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد نهائي كأس الرابطة بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا من رابطة الأندية المحترفة، يحدد فيه موعد وملعب نهائي بطولة كأس الرابطة أمام نادي طلائع الجيش.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، إقامة المباراة يوم ٢٤ يوليو المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً.

والجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يحمل لقب البطولة التي توج بها بعد الفوز على المصري ٤/١ على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

